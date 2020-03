Coronavirus, Mirabelli (PD): Sulle carceri ascoltiamo appello del Papa e di Mattarella

Agenpress. “Il richiamo del Santo Padre come quello del Presidente della Repubblica non possono essere ignorati. Bisogna evitare che nelle carceri la sovrappopolazione faciliti il contagio e si verifichi quella tragedia da cui il Papa ci mette in guardia.

Dobbiamo fare di più e abbiamo ora, nell’iter di conversione del decreto in Parlamento, la possibilità di farlo. Favorire gli arresti domiciliari e dare licenze lunghe a chi già usufruisce dei permessi per buona condotta. Non si tratta di liberare chi sta scontando una pena ma di agire con umanità nei confronti di tutta la comunità”.

Così Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd.