Coronavirus, On. Gianfranco Librandi (Italia Viva): consiglio a Fontana più diplomazia

Agenpress. Questo è il tempo della responsabilità e non dello sciacallaggio facile tipo scaricabarile. Se in Lombardia la situazione è sfuggita di mano non è certo per colpa del governo centrale.

Se i casi di coronavirus hanno fatto esplodere la sanità lombarda, forse qualche errore nella gestione della emergenza è’ stata fatta. Fare polemiche facili contro questo o quel ministro e usarli a fini di propaganda politica è’ una operazione pessima che fa indignare gli uomini e le donne di buona volontà.

Consiglio a Fontana più diplomazia. E una vocazione alla unità: insieme usciremo anche da questa sfida.

Dichiarazione dell’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).