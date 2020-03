Coronavirus. Papa Francesco, fermare tutte le guerra, creare corridoi per gli aiuti umanitari

Agenpress – “L’attuale emergenza per il Covid-19 non conosce frontiere. Mi associo a quanti hanno accolto questo appello ed invito tutti a darvi seguito fermando ogni forma di ostilità bellica”.

Lo ha detto Papa all’Angelus chiedendo di fermare tutte le guerre in questo tempo di pandemia e creare corridoi per gli aiuti umanitari. Francesco rilancia così l’appello del Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres per un “cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo”.

Per il Papa occorre favorire “la creazione di corridoi per l’aiuto umanitario, l’apertura alla diplomazia, l’attenzione a chi si trova in situazione di più grande vulnerabilità. L’impegno congiunto contro la pandemia – ha detto Bergoglio all’Angelus -, possa portare tutti a riconoscere il nostro bisogno di rafforzare i legami fraterni come membri dell’unica famiglia umana. In particolare, susciti nei responsabili delle Nazioni e nelle altre parti in causa un rinnovato impegno al superamento delle rivalità. I conflitti non si risolvono attraverso la guerra! È necessario superare gli antagonismi e i contrasti, mediante il dialogo e una costruttiva ricerca della pace”.