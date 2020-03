Cura Italia: Carfagna, no a guerra per risorse a fasce deboli

Agenpress. “I caregiver familiari e i loro cari che hanno bisogno di assistenza sono i grandi esclusi dal dl Cura Italia.

Hanno bisogno di sostegno, fisico ed economico. Invece è stato presentato un emendamento al dl, a firma M5S, che pur avendo una finalità giusta, dare un bonus per assistenza personale domiciliare a chi ha la 104 così da permettere ai familiari di lavorare, ha una copertura sbagliata: 5 milioni presi dal fondo caregiver.

Non è certamente questo il momento di scatenare una guerra tra le risorse destinate alle fasce più deboli. Conosciamo bene la sensibilità della ministra Bonetti sul tema e ci auguriamo che intervenga per andare in soccorso di queste persone che dedicano la loro esistenza a chi senza di loro non avrebbe una vita”.

Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota.