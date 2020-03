L’ opinione di Roberto Napoletano. Cambi in corsa la macchina dello Stato

Presidente Conte, non si illuda. Servono uomini di guerra. Per dare liquidità alle imprese abolisca il passaggio bancario. Vanno garantiti un’equiparazione effettiva tra lavoratori pubblici e privati e un reddito a tutti per disinnescare la bomba sociale.

Dopo i morti di Coronavirus non ci possono essere quelli di debiti e di fame. Siamo in guerra non in pace

Agenpress. Nei tempi di pace servono le persone che pensano. Nei tempi di guerra servono le persone che fanno. A duemila l’ora. Questo è il problema dell’Europa e dell’Italia di oggi. Le squadre in campo devono almeno cambiare i giocatori nei ruoli chiave. Non c’è più un posto libero neppure in panchina per qualche bucaniere olandese da quattro soldi e la sua cricchetta di amici nordici che non riescono a capire che tutti i servizi assicurativi e tutti i brevetti con cui fanno la bella vita sono basati sulla capacità di produzione degli altri che non esiste più.

Questi piccoli uomini e i loro guardaspalle tedeschi ogni giorno che passa diventano più ridicoli. Siamo nel pieno della nuova Grande Depressione. Negli Stati Uniti sono spariti due milioni di posti lavoro in una settimana.

Abbiamo spento insieme i motori cinese, americano e europeo, e loro i piccoli uomini della corona tedesca che non hanno mai cacciato un euro per nessuno che fanno? Stanno lì a rimuginare i calcoletti della vergogna sul debito tuo e mio senza capire che solo stando tutti uniti e mobilitando energie finanziarie pazzesche forse potranno salvarsi.

Per fare il loro bene, bisogna pure pregarli. Ha fatto benissimo Mattarella a tirare la riga. Si è risentita la voce dei Fondatori. Non è sola questa voce, soprattutto pesa. Frantumerà gli sbalorditivi egoismi tedesco-olandesi.

Per leggere la versione integrale dell'editoriale del direttore Roberto Napoletano

