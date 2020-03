Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “La rabbia aumenta nella società: Governo ne tenga conto”

Agenpress. “In attesa che la pandemia finisca e che si trovi un rimedio davanti ad un malanno le cui zone di ombra sono troppe e non esaminate per paura, cresce sensibilmente il malessere psicologico e soprattutto sociale degli italiani.

Ultimamente abbiamo visto chi con pena ha chiesto 50 euro per mangiare o chi scippa le buste della spesa. Non voglio giustificare alcuna violenza, ma se il governo subito, non a dieci o quindici giorni, non immetterà denaro fresco alle classi medio basse esiste il rischio di turbamenti sociali. La rabbia aumenta e il governo ne tanga conto e provveda subito con sussidi e viveri”.

L’ Italia non può aspettare i tempi della burocrazia europea: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.