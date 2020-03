UE, Malpezzi (PD): “Ha fatto bene Conte ad alzare la voce. Vi ricordate lo Spread con Salvini?”

Agenpress. La senatrice del PD Simona Malpezzi, sottosegr. ai rapporti con il Parlamento, è intervenuta ai microfoni di Radio Cusano tv Italia (ch. 264 dtt).

“Ha fatto molto bene il premier Conte ad alzare la voce a non cedere a quello che veniva messo sul piatto all’inizio, che era il solito schema, cioè quello di dire ok deficit ma con una serie di regole -ha affermato Malpezzi-.

Bisogna capire che ora quelle regole non le possiamo più rispettare, noi come tutti gli altri Paesi. E’ cambiato lo schema in cui stiamo giocando, è cambiato il mondo e di questo se ne devono rendere conto tutti”.

“Non mi stupiscono le parole di Matteo Salvini, perché non ha mai cambiato idea sull’Europa è quella che sta manifestando in queste ore con il suo Italiaexit – prosegue il sottosegretario -. Se vi ricordate quando lui era al Governo diceva che l’Europa poteva servire, ma vi ricordate a che punto era lo spread?

Vi ricordate qual era il debito che l’Italia aveva, vi ricordate come aumentava automaticamente quel senso anche di insicurezza? Bene, grazie alla BCE che ha immesso quell’energia molto forte, abbiamo ridotto quello spread immediatamente. Vuol dire che l’Europa serve, deve imparare ad avere quel passaggio in più.

Purtroppo siamo chiamati tutti al cambiamento, di fronte a questa situazione e anche quegli Stati europei che oggi pensano di poter gestire la crisi utilizzando le regole solite, si accorgeranno purtroppo anche a spese loro, che quelle regole non potranno essere rispettate”.