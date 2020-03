Coronavirus. 80mila positivi in Spagna, 6.803 morti. Europa centrale e orientale, 73670 casi confermati

Agenpress – I casi di contagio in Spagna hanno superato quota 80.000 e si avvicinano a quelli registrati finora in tutta la Cina: è quanto emerge dai dati della John Hopkins University. Per l’esattezza, la Spagna conta ora 80.110 casi contro gli 82.156 della Cina. I morti in Spagna sono 6.803 e le persone guarite sono 14.709.

Un totale di 73670 casi confermati di coronavirus (+6164 rispetto al giorno precedente), di cui 52547 solo in Germania, sono stati registrati nei Paesi dell’Europa centrale e orientale, in Germania, Austria e Grecia, secondo i dati ufficiali delle autorità nazionali raccolti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e aggiornati al 29 marzo.

I decessi registrati nell’area sono stati finora 632 (+95). Casi confermati di coronavirus sono stati evidenziati in particolare in Germania (52547, +3965 nelle ultime 24 ore, 389 i decessi), seguita da Austria (8291, +594, 68 decessi), Cechia (2663, +384), Polonia (1638, +249), Romania (1452, +160), Grecia (1061, +95), Slovenia (691, +59), Serbia (659, +131), Croazia (657, +71), Estonia (640, +65), Ucraina (418, +107), Ungheria (408, +65), Lituania (394, +36), Bulgaria (331, +38), Lettonia (244, +23), Slovacchia (295), Bosnia-Erzegovina (269, +36), Macedonia del Nord (241, +22), Moldova (231, +32), Albania (212, +15), Bielorussia (94) Kosovo (91, +3), Montenegro (82, +12).

Un totale di 4685 casi positivi e 82 decessi sono stati registrati fino al 29 marzo in Slovenia, Croazia, Bulgaria, Romania e nei Paesi dei Balcani occidentali (Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Nord, Albania). Nell’Europa centro-orientale nel suo insieme, l’Austria ha registrato finora il maggior numero di casi di Covid-19 per milione di abitanti (931), seguita Germania (631) Estonia (481), Slovenia (334) e Cechia (250).