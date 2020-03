Coronavirus. Il business della Cina nella vendita dei ventilatori in tutto il mondo

Agenpress – Il ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione ha reso noto che la Cina ha ricevuto ordini per circa 20.000 ventilatori.

Per questo 21 imprese cinesi produttori di ventilatori si sono attivati per soddisfare la crescente domanda del mercato estero incrementando la produzione di ventilatori per superare la carenza delle apparecchiature fondamentali nella cura delle complicanze respiratorie legate al coronavirus.

Il ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione ha ribadito che ha sostenuto che la promozione della ripresa del lavoro delle imprese di attrezzature mediche è una priorità assoluta per garantire una fornitura sufficiente per contrastare l’epidemia. Fino a ieri, i principali produttori di tutto il Paese hanno fornito 27.000 ventilatori, di cui circa 3.000 sono ventilatori destinati all’utilizzo interno.