Coronavirus. Lombardia. Gallera, calano i contagi. Pazienti in Fiera tra domenica e lunedì

Agenpress – “I dati, fortunatamente, confermano quello che abbiamo visto ieri e cioe’ che, in quasi tutta la Regione, c’e’ una riduzione dei contagi e degli accessi significativa nei pronto soccorso”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la consueta diretta Facebook sulla pagina di LombardiaNotizieOnline per fare il punto sull’emergenza Coronavirus.

“I dati confermano fortunatamente quello che abbiamo visto ieri”, ha detto ancora commentando i numeri odierni che danno una crescita in calo dei positivi e dei ricoveri in regione. Si conferma “in maniera omogenea in quasi tutto il territorio regionale una riduzione significativa nei pronto soccorso”, anche perchè ci sono 1082 dimessi ed “è un segnale molto bello”, ha sottolineato.

Anche i nuovi positivi a Bergamo e Brescia sono 20 in entrambe le città in calo rispetto a ieri: in totale a Bergamo sono 1088, 1249 a Brescia. Solo 4 i nuovi positivi a Cremona, uno solo a Codogno. Il dato dei decessi invece “continua a crescere in modo ampio e, come avevamo detto quello sarà ultimo dato a migliorare”.

“Non ci fermiamo da nessun punto di vista, i dati vanno meglio ma il nostro lavoro continua incessante”, ha aggiunto sottolineando che “fino al 27 febbraio avevamo 724 posti in terapia intensiva, oggi siamo a 1650 posti. E’ uno sforzo titanico ma anche questo non è ancora sufficiente”: “Non ci siamo mai voluti arrendere di fronte alla cavalcata di questo virus, abbiamo anche provato a costruire qualcosa che sembrava un sogno, qualcosa di inarrivabile, cioè un ospedale all’interno della fiera” e da “tra domenica e lunedi’ inizieremo a accogliere i primi pazienti e sposteremo ancora più in là la linea di difesa della regione lombardia”.

“Stiamo notando una flessione nel numero dei casi ma soprattutto della pressione sui pronto soccorso e sull’azione delle ambulanze. Negli ultimi 4 giorni è cambiato molto. E’ il segno che il grande sforzo che stiamo facendo, al di là di qualche idiota, sta funzionando”. All’ospedale Sacco di Milano “venerdì avevano avuto 39 decessi per Coronavirus, ne hanno avuti 7 sabato e 9 domenica. E’ un caso, ma la riduzione della pressione c’è, quindi è un dato positivo”.

Arriveranno “tra domenica e lunedì” i primi pazienti nel nuovo centro di terapia intensiva allestito all’interno della Fiera di Milano e dedicato alla gestione dei pazienti Covid. Il “coordinamento scientifico” dei padiglioni “sarà affidato al professor Antonio Pesenti”, direttore dell’Anestesia e rianimazione del Policlinico di Milano.

Questo è il primo modulo con sette posti letto. Abbiamo otto moduli così che da qui a fine settimana, fatta la sanificazione e formato il personale, diventeranno luoghi in cui inizieremo a salvare la vita, persone che non riuscivano a trovare un letto di terapia intensiva adesso lo potranno fare”, ha spiegato poi Gallera durante una diretta Facebook dall’interno dell’ospedale, dicendosi “emozionato e orgoglioso di chi ci ha dato una mano a costruire tutto questo”.

Quindici giorni fa, ha aggiunto Gallera, è partita “questa idea, un po’ folle inizialmente, di realizzare un ospedale, dei reparti di terapia intensiva che fossero però accompagnati da una piccola sala operatoria, un’area per tac e per i raggi. In soli dieci giorni questo è quello che siamo riusciti a creare, dobbiamo ringraziare il presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali che ci ha creduto molto e soprattutto gli operai che hanno lavorato giorno e notte per consentirci oggi di essere qui”.

I dati

Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

– i casi positivi sono: 42.161 (+1.154)

Ieri: 41.007 (+1592)

l’altro ieri: 39.415 (+2.117)

i deceduti: 6.818 (+458)

Ieri: 6.360 (+416)

l’altro ieri: 5.944 (+542)

– i dimessi e in isolamento domiciliare 22.198, di cui

10.337 con almeno un passaggio in ospedale e quindi in isolamento domiciliare e 11.861 per cui non si rileva alcun passaggio in ospedale

– in terapia intensiva: 1.330 (+2)

Ieri: 1.328 (+9)

l’altro ieri: 1.319 (+27)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.815 (+202)

Ieri: 11.613 (+461)

l’altro ieri: 11.152 (+15)

– i tamponi effettuati: 111.057

ieri: 107.398

l’altro ieri: 102.503