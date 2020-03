Per Grillo reddito cittadinanza anche ai ricchi? Renzi, decrescita felice, servono crescita e lavoro

Agenpress – “Il reddito di cittadinanza per ricchi è solo l’ultima trovata di un comico che non fa più ridere.‬Mettere l’uomo al centro, caro Grillo, significa renderlo libero di realizzare i suoi sogni, costruire il suo futuro, creare ricchezza col suo lavoro, non schiavo di un sussidio di Stato”.

Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, a proposito della proposta di Beppe Grillo di un reddito di cittadinanza universale.

“Che gli italiani dovrebbero garantire anche ad un miliardario come lui. Facciamo ripartire l’Italia il prima possibile e liberiamola per sempre dal populismo che l’ha illusa e impoverita”.

“Il disegno di Beppe Grillo è chiaro: decrescita felice e reddito di cittadinanza. Il senso delle mie interviste di questi giorni è l’opposto: servono crescita e lavoro. Ecco perchè bisogna pensare subito a come riaprire ad aprile. Adesso ci stiamo giocando il futuro. Adesso!”, scrive su twitter il leader di Italia Viva Matteo Renzi.