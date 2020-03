Coronavirus. Allenarsi in gravidanza? Si può anche a casa. Migliora il benessere mamma-bambino

Agenpress – La delicata situazione che stiamo attraversando e che ci spinge a rimanere in casa, non deve farci assolutamente desistere dal praticare attività sportive, valvola necessaria per scaricare lo stress e per sentirci meglio. Anche le donne in gravidanza che hanno dovuto momentaneamente salutare le lunghe camminate all’aria aperta, non devono preoccuparsi: Aspria Harbour Club, il Country Club per eccellenza in zona San Siro, svela alle future mamme come mantenersi attive, nelle proprie mura domestiche.

In linea di massima le gestanti dovrebbero praticare una leggera attività motoria per almeno 150 minuti alla settimana, per prevenire il diabete durante la gravidanza, oltre che rafforzare il sistema immunitario, migliorare il sonno, mantenere il corpo mobile e funzionale e controllare l’aumento di peso.

Il team di esperti di Aspria Harbour Club, spiega che per quanto riguarda il primo trimestre, la futura mamma non deve turbarsi se avverte nausea e un senso di stanchezza generale: lo yoga prenatale è senz’altro una buona soluzione poiché aiuta a bilanciare gli sbalzi emotivi dovuti agli ormoni, oltre che gestire l’ansia per i cambiamenti che seguiranno. Inoltre, lo yoga prenatale ti aiuta a prepararti per il travaglio e il parto sviluppando in te la consapevolezza dell’area del pavimento pelvico e insegnando pose, flussi e tecniche di respirazione molto utili. Inoltre imparerai connetterti con le tue fonti interne di energia per darci forza.

Entrando nel secondo trimestre è importante non perdere la motivazione: i sintomi precedenti, a seconda dei casi, possono attenuarsi, ma, mentre il feto continua a crescere, è probabile che la maggiore pressione pelvica, l’acquisto di peso e l’indebolimento dei legamenti dovuto agli ormoni prodotti, causino mal di schiena e instabilità del bacino. In questo delicato periodo, nuoto, yoga e stretching sono particolarmente indicati al fine di alleviare i dolori alla zona lombare e all’area sacroiliaca. Si raccomandano esercizi con piccoli elastici per mantenere un buon tono muscolare, ed esercizi come la “rana” per muovere i fianchi e il bacino, preparando i legamenti per il parto.