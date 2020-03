Coronavirus: jogging o non jogging? Questo è il problema

Agenpress. “La confusione regna sovrana. Il ministero degli Interni durante questa emergenza nelle sue circolari esplicative ha spesso detto cose diverse, più restrittive, rispetto a quanto scritto nella norma di riferimento. Anche le Faq del Governo dicono spesso cose differenti rispetto al testo letterale del decreto varato. Ma adesso si è toccato il fondo.

Mentre la Circolare appena emanata dice che non si può fare jogging, una nota sembra riammetterlo. Insomma siamo ad un dilemma amletico: jogging o non jogging? Questo è il problema!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ci domandiamo come possono essere multati i cittadini che, in perfetta buona fede, non capiscono cosa possono o non possono fare” prosegue Dona.

La circolare dice: “si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)“. Quindi non si può fare jogging.

La nota dice: “la circolare evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa soltanto come equivalente all’attività sportiva (jogging)“. Quindi si può fare.

Ai posteri l’ardua sentenza!