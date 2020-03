Coronavirus. Le bugie della Cina. Comprato il silenzio dei parenti dei morti, in tutto 42mila

Agenpress – “Che la Cina abbia mentito sui numeri di questa pandemia sembrano esserci ormai pochi dubbi. Quando la polmonite di Wuhan ha contagiato l’Occidente, i dati sui contagi e sulle vittime sono sembrati immediatamente difformi da quelli cinesi. […] Ad alimentare ulteriori dubbi, in queste ore, c’è uno strano sovraffollamento delle case funerarie di Wuhan, riaperte lunedì 23 marzo dopo la quarantena assoluta. Il numero di cremazioni, di urne e di parenti chiamati a piangere i loro cari, non convince. […] il sito di Radio Free Asia, emittente con sede a Washington, azzarda una stima: i morti ufficiali potrebbero essere 42mila e non 3304, come è stato comunicato ufficialmente.

La stima si basa sul fatto che il 4 aprile prossimo, in Cina, si celebra il Qingming, il giorno dei defunti. E che per quella data le case funerarie di Wuhan vorrebbero consegnare tutte le urne ai loro parenti, con un ritmo di 3500 urne al giorno dal 23 marzo. I calcoli sono giusti, ma la tesi di fondo è falsa. Perché a Wuhan, quest’anno, le celebrazioni del Qingming sono vietate da una disposizione firmata dal governo locale il 26 marzo scorso. E ogni attività di pulizia delle tombe […] è sospesa fino al 30 aprile. Anche altre province, tra cui il Guangxi e lo Zhejiang, hanno annunciato restrizioni simili. Il nesso fra urne giornaliere e scadenza per il Qingming, insomma, non esiste.

“Dall’inizio della settimana, sette grandi società di pompe funebri hanno consegnato ogni giorno le ceneri di circa 500 defunti alle rispettive famiglie. Questo fa pensare che siano morte più persone rispetto a quanto indicato dalle cifre ufficiali”, si legge in un articolo che in forma anonima raccoglie anche dichiarazioni di cittadini.

A darne conto è Radio Free Asia che mette insieme anche le informazioni diffuse dalla rivista Caixin.com, secondo cui 5000 urne sarebbero state consegnate da una grande azienda di pompe funebri di Wuhan nell’arco di una sola giornata.

I “decessi reali” a loro avviso potrebbero ammontare a 42 mila: un calcolo numerico che deriva dal processo di restituzione delle urne ai familiari. Si tratterebbe di 3500 urne cinerarie consegnate ogni giorno tra il 23 marzo, data di inizio del procedimento, fino alla festa tradizionale QingMing (Giorno degli Antenati o Giorno della Pulizia delle Tombe) in programma il 4 aprile.

Dunque, dodici giorni che moltiplicati per 3500 urne restituiscono 42 mila. A quanto pare, però, le celebrazioni del Qingming sono state vietate da una disposizione firmata dal governo locale il 26 marzo scorso. Ciò smonterebbe questa tesi. Ad ogni modo la stima per alcuni intervistati è sottostimata.

“Non può essere giusto … perché gli inceneritori hanno lavorato tutto il giorno, quindi come possono essere morte così poche persone?”, racconta un residente di Wuhan. Da qui sono stati ipotizzati altri “calcoli popolari” che porterebbero a una cifra di oltre 46 mila cremazioni effettuate nelle 84 fornaci, attive anche 24 ore, durante i giorni di picco. A questi andrebbero aggiunti i diversi morti in casa, ai quali non è stato diagnosticato il Covid-19.

Addirittura, Chen Yaohui, un residente di Wuhan, intervistato da Radio Free Asia (RFA), ha sostenuto che “i funzionari locali avrebbero comprato con 3 mila yuan il silenzio delle famiglie dei deceduti”. E tra gli intervistati c’è chi difende le autorità che “sarebbero in procinto di rivelare la verità, finora taciuta per non provocare shock alla popolazione”.