Coronavirus. Milano. Il miracolo dell’Ospedale in Fiera. Gallera: ” è al servizio del Paese”

Agenpress – “Vi assicuro che quello che sta succedendo in Fiera non è normale, è straordinario, grazie a gente incredibile che non si ferma mai. Questa è un’Italia fantastica, che non avevo mai visto. Queste persone stanno facendo miracoli”. A dirlo è Roberto Taddia, ingegnere che sta partecipando alla costruzione del reparto di terapia intensiva.

“Non si costruisce un ospedale da 250 posti di terapia intensiva in 15 giorni e non sto parlando di 250 brandine messe in un palazzetto dello sport come in Spagna. Ci saranno 200 persone che lavorano h24, tutte sfamate gratis da Cracco che cucina qui dall’inizio”.

“Succedono cose incredibili alla sera decidi una modifica, la mattina è già tutto fatto. Ieri ordini una Tac, domani vengono a installarla e in un giorno si preparano i locali dal nulla, con pareti piombate, ambiente climatizzato, gas medicinali, e tutto quello che serve. Questi sono moduli di terapia veri con tutti i crismi per infettivi a contaminazione controllata e tutti i locali di supporto a una Tac e una rx sterilizzatrice. Con tutte le dotazioni di norma”.

L’ospedale, costruito in 10 giorni, “è al servizio del Paese, se dovesse succedere che in altre Regioni non hanno posti letto di terapia intensiva, è a loro disposizione. E’ a disposizione dell’Europa, vedete cosa succede in Spagna, in Inghilterra, dove il tema è stato più sottovalutato e il virus si sta diffondendo con una grande forza”, ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

“E qualcuno dice che a ottobre ci potrebbe essere una nuova ondata” di epidemia “quindi noi ci faremo trovare pronti con quello che abbiamo organizzato oggi, sperando che tutto questo non avvenga”.

Inoltre la struttura “rimarrà a disposizione della Lombardia, ricordo che noi abbiamo 82 nostri concittadini ricoverati in altre Regioni e 20 sono in Germania. L’ospedale servirà per nuovi bisogni e poi eventualmente quando si ridurranno per riportare coloro che sono andati all’estero e nella altre Regioni”.

“Potenzialmente saranno 350 posti, abbiamo acquistato ventilatori per quel numero. Inizieremo ad aprire i primi moduli anche perché c’è il tema della formazione del personale. La Lombardia non si è mai arresa anche quando sembrava che non ci fosse più spazio fisico per le terapie intensive abbiamo detto che dovevamo provare a dare un po’ di speranza, realizzando in un luogo dove si fanno le fiere un luogo di vita”.