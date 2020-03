Coronavirus, On. Enzo Maraio (Psi): Dare liquidità a imprese partite iva e piccoli negozianti

Agenpress. Bene l’accordo fra Abi, Governo e sindacati per l’anticipo della cassa integrazione. La procedura è stata molto semplificata. Ora però è necessario che il Governo estenda il prima possibile la sospensione del pagamento delle rate anche ai prestiti personali per chi non sta lavorando durante il periodo di quarantena e blocchi la segnalazione di tutti gli utenti alla centrale rischi della Banca d’Italia.

Le imprese, le partite iva e piccoli negozianti oggi hanno bisogno di tempo, fiducia e liquidità per rimettere in piedi le proprie attività.

Dichiarazione dell’On. Enzo Maraio (Segretario Nazionale Partito Socialista Italiano).