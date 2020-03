Coronavirus. Spagna, oltre 94mila contagiati, 8.189 morti. Unicef dona materiale sanitario

Agenpress – Situazione drammatica in Spagna con un nuovo picco delle vittime a causa del coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 849 nuovi decessi, aggiornando il bilancio a 8.189. Notevole balzo anche nel numero di contagi, quasi dieci mila in un giorno, dopo cinque giorni di rallentamento.

I casi aggiornati sono 94.197, rispetto agli 85.195 registrati ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 5.607 e i guariti dimessi 19.259. Stop agli sfratti, moratoria sui prestiti personali e sulle bollette, sussidi di disoccupazione.

Sono alcune delle misure varate dal governo spagnolo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il decreto è stato illustrato alla stampa dal vicepremier Pablo Iglesias e dalla ministra dell’Economia Nadia Calvino.Tutelate le categorie più vulnerabili e quelle che stanno subendo di più le conseguenze dell’isolamento. Ai lavoratori temporanei che hanno perso il lavoro all’inizio dell’emergenza il governo di Madrid ha promesso un aiuto di 440 euro.

Sarà tutelato il diritto alla casa, Unicef dona materiale sanitario a Spagna Unicef dona alla Spagna materiale medico e protettivo per aiutare il paese a contrastare la diffusione del coronavirus. Lo si legge sull’account Twitter d iUnicef Spagna. In particolare l’agenzia dell’Onu che si occupa del benessere dei bambini nel mondo, dona 400mila mascherine,100mila test e 1000 kit per la protezione personale e disinfettanti a base di alcol.