Agenpress. Lo dico all’Europa, visto che i precedenti lo dimostrano: le crisi economiche non si affrontano con l’austerity, cioè facendo tagli, ma investendo.

Non bisogna permettere la macelleria sociale, tutti gli strumenti che aiutano le persone quando sono in difficoltà vanno rafforzati e non indeboliti. Questa è la strada da seguire.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio.