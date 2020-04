Al via iter per indennità da 600 euro a magistratura onoraria

Agenpress. Il Dipartimento per gli affari di giustizia (Dag) ha emanato la circolare che avvia la procedura per la raccolta dei dati relativi ai magistrati aventi diritto al contributo economico mensile di 600 euro riconosciuto dal decreto legge Cura Italia, varato lo scorso 17 marzo dal governo nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

Il dl prevede che il compenso possa essere emesso per un massimo di tre mesi. La circolare che dà il via all’iter è stata diramata agli uffici giudiziari: terminata la raccolta delle informazioni necessarie al riconoscimento della somma, si procederà all’accredito in favore dei funzionari delegati al pagamento.

Dopodiché l’importo verrà versato ai magistrati aventi diritto. In allegato, la circolare del Ministero emessa oggi.

circolare art. 119 DL 18-2020 contributo magistrati onorari