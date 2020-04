Coronavirus. Morto il poliziotto che faceva parte della scorta di Conte. Aveva 52 anni

Agenpress – Non ce la fatta Giorgio Guastamacchia, commissario della Polizia di Stato, 52 anni, in servizio presso il dipartimento della Pubblica Sicurezza. E’ morto in seguito alle complicazioni di una polmonite da coronavirus. Lascia moglie e due figli. Il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha espresso cordoglio e di vicinanza ai familiari del commissario, “attorno ai quali si stringe la grande famiglia della Polizia di Stato”.

Guastamacchia aveva fatto parte della scorta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nelle settimane precedenti il suo ricovero al Policlinico di Tor Vergata non aveva avuto contatti diretti con il presidente e non aveva viaggiato nella stessa automobile di Conte.

Il premier dalla sua pagina Facebook ha ricordato il poliziotto, scrivendo: “Nella giornata di oggi è venuto a mancare Giorgio Guastamacchia, sostituto commissario addetto al mio servizio di protezione, di soli 51 anni. Nei giorni scorsi era stato ricoverato a Roma dopo aver contratto il virus Covid-19.

Per tutti noi che l’abbiamo conosciuto, per i colleghi del servizio di protezione, per i dipendenti della Presidenza del Consiglio, è un momento di grande dolore.

Ci stringiamo alla signora Emanuela, ai suoi figli e ai suoi cari, per esprimere loro i nostri sentimenti di commossa vicinanza.