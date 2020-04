Coronavirus. New York, 630 morti in un solo giorno. Totale 3.565. Cina invia ventilatori

Agenpress – In un solo giorno sono morte a New York 630 persone. In totale le vittime nello Stato sono 3.565. I casi di persone risultate positive al test sono 113.704, di cui oltre 63.000 nella città di New York.

Lo ha reso noto il governatore dello stato Andrew Cuomo. Il bilancio delle vittime negli Stati Uniti ha superato le 7 mila, con un aumento di oltre mille morti in un solo giorno, un nuovo triste record. I casi accertati in tutto il Paese sono 274 mila.

E la Cina viene in soccorso di New York inviando mille respiratori per gli ospedali della città,ha fatto sapere ancora Andrew Cuomo, che nei giorno scorsi ha fortemente polemizzato col presidente Donald Trump chiedendo al governo federale i respiratori necessari ad affrontare l’enorme emergenza vissuta da New York, epicentro dell’epidemia in America.