Cina. Il Partito Comunista colpisce tutti quelli che hanno parlato del coronavirus

Agenpress – Il partito comunista cinese al potere ha preso di mira migliaia di persone per aver parlato dell’epidemia di coronavirus nel paese da quando è iniziato alla fine di dicembre nella città centrale di Wuhan, così dice un’associazione per i diritti umani all’estero.

“Le violazioni dei diritti umani sono aumentate in Cina da quando il governo cinese ha iniziato ad attuare misure draconiane in risposta a COVID-19”, ha detto la rete cinese Human Rights Defenders (CHRD) in un rapporto questa settimana.

“Questi includono la cancellazione di informazioni critiche online, la censura dei media, la punizione di medici informatori, la detenzione e la scomparsa di giornalisti indipendenti e critici governativi, e la cacciata di giornalisti stranieri”, ha detto.

Da quando l’agenzia di stampa statale Xinhua ha riferito per la prima volta che il presidente Xi Jinping avrebbe condotto “una guerra popolare” sull’epidemia il 20 gennaio, la polizia aveva gestito 5.111 casi di “fabbricazione e diffusione deliberata di informazioni false e dannose”, secondo una dichiarazione del 21 febbraio. dal ministero della pubblica sicurezza.

CHRD ha dichiarato di aver documentato 897 casi tra il 1 ° gennaio e il 26 marzo che hanno coinvolto utenti di Internet cinesi penalizzati dalla polizia per i loro discorsi online o la condivisione di informazioni sull’epidemia di coronavirus, sulla base di informazioni ufficiali di dominio pubblico.

I casi sono stati diffusi in quasi tutte le province, regioni e comuni della Cina, ha affermato CHRD, aggiungendo che 467 persone sono state sanzionate solo a febbraio.

“Le punizioni emesse dalla polizia rientrano in gran parte in diversi tipi: detenzione amministrativa, detenzione criminale, sparizione forzata, multe, avvertimenti / interrogatori, confessioni forzate e” rimprovero educativo “”, afferma il rapporto CHRD.

Circa il 18,5 percento delle persone è stato messo in detenzione amministrativa, che può essere tramandato per un massimo di 15 giorni senza processo, mentre il 17,8 ha ricevuto un “rimprovero educativo”, ha detto.

Le accuse utilizzate per mettere in discussione, trattenere e arrestare le persone includevano “voci di disturbo”, “fabbricazione di informazioni false”, “seminare panico”, “disturbo dell’ordine pubblico” e “violazione della privacy”.

I casi in cui le persone sono state accusate di “diffondere disinformazione” o “interrompere l’ordine pubblico” hanno rappresentato oltre il 96% dei casi, ha detto il gruppo.

“Con il pretesto di combattere il nuovo coronavirus, le autorità cinesi hanno intensificato la repressione online bloccando la segnalazione indipendente, la condivisione di informazioni e commenti critici sulle risposte del governo”, ha affermato CHRD.

“Il governo cinese deve rilasciare giornalisti detenuti e critici espliciti e porre fine alla nuova repressione della libera espressione online dall’inizio dell’epidemia di COVID-19”.

Tra quelli presi di mira c’erano i medici di Wuhan che denunciavano Ai Fen e Li Wenliang, che morirono di coronavirus il 6 febbraio.

Altri sette operatori sanitari in città furono anche trattenuti e interrogati per aver espresso critiche in pubblico.

“La censura statale e l’apparato di sorveglianza informatica hanno operato in maniera eccessiva per sopprimere la libera espressione e la stampa online”, ha affermato CHRD.

Secondo quanto riferito, le società cinesi di social media come YY e WeChat hanno censurato le informazioni relative all’epidemia di coronavirus dalla fine di dicembre o all’inizio di gennaio, probabilmente sotto le pressioni del governo.

“I censori hanno rapidamente cancellato o bloccato post online … [tra cui] storie di familiari che si ammalavano e morivano senza essere testati, richieste disperate di aiuto e donazioni, resoconti di testimoni oculari di ospedali sopraffatti, espressioni di simpatia per le famiglie devastate e perdita della vita o offrendo supporto e rispetto per gli operatori sanitari che fanno sacrifici orribili “, ha detto.

Il giornalista e avvocato cittadino Chen Qiushi è ancora in isolamento da quando è stato portato via dalla polizia il 6 febbraio dopo aver iniziato a vivere in streaming dagli ospedali di Wuhan.

Un trattamento simile è stato erogato all’attivista per i diritti e al giornalista cittadino Fang Bin, detenuto il 9 febbraio, e all’ex fondatore dell’emittente di stato CCTV, Li Zehua, detenuto il 26 febbraio.

Le autorità della città orientale di Nanchino hanno arrestato l’intellettuale dissidente Guo Quan con l’accusa di “incitamento a sovvertire il potere statale” il 31 gennaio e poi lo hanno arrestato formalmente a febbraio dopo aver parlato in rete dell’epidemia di coronavirus. Attualmente è detenuto nel centro di detenzione n. 2 di Nanchino, ha affermato CHRD.

Il magnate della proprietà Ren Zhiqiang è stato sottoposto alle indagini del partito il 12 marzo dopo aver scritto un saggio critico contro il presidente Xi. (tratto da Laogai.it)