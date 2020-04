Coronavirus. Von der Leyen: anziani in isolamento fino alla fine dell’anno

Agenpress – Le persone anziane potrebbero dover rimanere isolamento “fino alla fine dell’anno” per evitare ogni rischio di contrarre il coronavirus. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un’intervista al quotidiano tedesco Bild in edicola oggi. “So che è difficile, che l’isolamento è un peso ma è una questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti”, ha sottolineato auspicando che un laboratorio europeo riesca ad elaborare un vaccino per il Covid-19 entro la fine del 2020.

La Commissione europea, ha detto poi, è pronta a prendere provvedimenti nei confronti dell’Ungheria se le misure anti-coronavirus annunciate dal premier Viktor Orban supereranno i limiti consentiti, riferendosi alla controversa legge che gli ha affidato pieni poteri, consentendogli tra le altre cose di governare attraverso l’uso esclusivo di decreti e persino arrivare a bloccare le elezioni.

“C’è il rischio di procedura d’infrazione”, ha detto sottolineando che i provvedimenti “devono essere proporzionati, limitati nel tempo” e non sovvertire le regole della democrazia.

La Commissione europea osserva tutti i Paesi dell’Ue “ma abbiamo un’attenzione particolare verso l’Ungheria per via delle esperienze passate”.