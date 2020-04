Agenpress. In tutto il mondo si tagliano lo stipendio, in Italia lo fa solo il MoVimento 5 Stelle. Non chiamatelo populismo, non sono tutti populisti. Si tratta solo di dare il buon esempio, in uno dei momenti più difficili della nostra storia.

La politica non può far finta di non sentire. Ringrazio invece i manager e le aziende italiane che hanno già dimostrato il valore di questo gesto.

E’ quanto dichiara, in una nota, Luigi Di Maio.