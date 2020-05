Rai, Daniela Santanchè (Fd’I): Fedeli&Co non perdono occasione di attaccare Sangiuliano

Agenpress. “Resto meravigliata -ancora una volta- di come la sinistra, riesca a non perdere occasione di attaccare il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano che ricordo essere l’unico telegiornale che nei suoi spazi anche di approfondimento da la parola a tutti i rappresentanti del panorama politico, per rendersene conto è sufficiente vedere i dati di rappresentanza delle forze politiche all’interno dei tg e degli spazi di approfondimento.

Cosa molto diversa da quello che avviene negli altri telegiornali del palinsesto Rai, alcuni dei quali meno “equo” tra forze politiche, è evidente che qui non si tratta di difendere una giornalista come Giovanna Botteri, la sua esperienza parla per lei, grande professionista, si tratta di come la Fedeli il Pd&Co dovrebbero indignarsi su altro, ad esempio come la tv pubblica non abbia dato la notizia del confronto Bonafede-Di Matteo oppure su quanto sta accadendo nella regione Lazio per quanto riguarda le mascherine. Io spero vivamente che la Fedeli&Co alzino lo stesso polverone per tematiche molto più importanti e non su cose palesemente strumentali”.

Dichiarazione della Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).