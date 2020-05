Bonelli (Verdi): nel Dl di maggio previsto condono edilizio

Agenpress. “Nel decreto Maggio ci sono dei provvedimenti contraddittori. Da un lato si fanno questi ecobonus per rappresentare una svolta green, dall’altra si prevede il condono edilizio”.

Questa la denuncia del coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli durante la trasmissione Res Publica in onda su Radio Cusano Tv Italia.

“C’è una parte del decreto Maggio che modifica l’art. 36 della Legge 380/2001 – spiega Bonelli – che consente il condono edilizio addirittura senza limiti di tempo dalla presentazione della domanda. Non penso si possa utilizzare l’alibi della pandemia da Covid-19 per premiare chi non ha rispettato le leggi”.

Infine, il coordinatore dei Verdi: “Il Movimento 5 Stelle rappresenta la prova provata di come si utilizzi l’ambiente, e non solo l’ambiente, come strumento di lotta politica. Dopodiché sono andati al governo e hanno approvato la norma che autorizza lo spargimento sui suoli agricoli di fanghi contenenti diossina, benzopirene e idrocarburi”.