Sorella Sanità, Bonanno (DB) replica all’Europarlamentare Giarrusso (m5s)

Agenpress. “L’ex iena Giarrusso ha perso una grande occasione per tacere. Le gravi accuse dell’europarlamentare dimostrano la assoluta mancanza di stile ma soprattutto di correttezza. Un’azione volutamente mistificatrice volta soltanto a gettare fango su Musumeci ed il suo governo” queste le parole di Domenico Bonanno, componente della direzione di Diventerà Bellissima che risponde alle dichiarazioni del parlamentare europeo del m5s Dino Giarrusso.

“L’applicazione del protocollo anticorruzione ANAC-AGENAS e le delibere della giunta di governo per rendere la CUC più trasparente ed efficiente, sono soltanto alcuni degli interventi che il governo Musumeci ha messo in atto per evitare che si verificassero fatti del genere, alcuni dei quali risalgono anche al 2016, quando Musumeci non era ancora presidente. Accusare il governatore di «servirsi di metodi criminali e di questi personaggi inquietanti per avere voti» è aberrante e falso, lo dimostrano i fatti e le parole degli arrestati sul presidente Musumeci e sull’assessore Razza.”

“Premesso che il principio del garantismo anima il nostro modo di fare politica, il governo ha già annunciato la revoca degli incarichi e la costituzione della regione come parte civile” continua Bonanno “Giarrusso farebbe bene a guardare in casa propria e a non dimenticare di essere stato proprio lui, in piena campagna elettorale, a parlare dei «tanti soldi a disposizione, in caso di elezione, per l’assunzione dei collaboratori».”

“La smettano certi personaggi, di ricercare notorietà accusando senza prove e gettando fango. Un modo di fare politica vecchio e scorretto che non fa bene alla Sicilia. L’azione riformatrice di questo governo è da ostacolo al malaffare e alle volontà criminali di certi soggetti” conclude “i fatti lo hanno dimostrato e lo dimostreranno. Se ne facciano una ragione, una volta per tutte, detrattori e accusatori seriali.”