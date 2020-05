Nero soffocato. La famiglia di George Floyd chiede un’autopsia indipendente

Agenpress – La famiglia di George Floyd, l’afroamericano morto a Minneapolis dopo un agente bianco gli ha tenuto premuto un ginocchio sul collo per nove minuti, vuole una autopsia indipendente dopo che quella del medico legale della contea di Heppepin ha escluso l’asfissia traumatica e lo strangolamento. Lo rende noto il suo avvocato, spiegando che i famigliari della vittima non hanno fiducia nelle autorità di Minneapolis.

Dall’autopsia infatti si rileva che “non ci sono elementi fisici che supportano una diagnosi di asfissia traumatica o di strangolamento. Gli effetti combinati dell’essere bloccato dalla polizia, delle sue patologie pregresse (coronaropatia e ipertensione) e di qualche potenziale sostanza intossicante nel suo corpo hanno probabilmente contribuito alla sua morte”.

L’agente di polizia Derek Chauvin è stato arrestato quattro giorni e il procuratore della contea di Hennepin Mike Freeman ha annunciato di essere stato accusato di omicidio e omicidio colposo, con le accuse programmate per essere rilasciate a breve.

Venerdì, John Harrington, commissario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Minnesota, ha annunciato che Chauvin è stato preso in custodia dall’Ufficio di apprensione criminale del Minnesota, il quale ha affermato che Chauvin è stato preso in custodia a Minneapolis. Si pensava che fosse andato a casa in Florida.

“Ora siamo stati in grado di mettere insieme le prove di cui abbiamo bisogno. Anche ieri pomeriggio, non avevamo tutto ciò di cui avevamo bisogno “, ha detto Freeman, prima di dire che non era in grado di parlare con prove specifiche e quale era specificamente necessario per sporgere denuncia.