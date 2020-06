Coronavirus, Librandi (IV): Bene Speranza e Zangrillo, no a chi racconta Italia impaurita e contagiata

Agenpress. “Siamo contenti che il governo e il ministro Speranza abbiano preso il coraggio a quattro mani e abbiano scelto di aprire l’Italia al traffico interregionale dal 3 giugno: gestire con intelligenza i rischi e non rifiutarli a priori è la vera qualità richiesta a chi governa.

Oggi un medico stimato e autorevole come Alberto Zangrillo ha espresso un parere particolarmente rassicurante sull’evoluzione del virus, che ormai si sarebbe indebolito nella sua evoluzione. Questo parere avvalora i dati particolarmente rassicuranti che ormai abbiamo da qualche settimana e che debbono indurci alla riapertura. Se invece di far la guerra tra regioni, noi italiani mostrassimo al mondo quanto la situazione è ormai sotto controllo, guadagneremmo credibilità e nessuno avrebbe timore di viaggiare in Italia e far viaggiare gli italiani.

L’apertura tra regioni è cruciale per convincere e pretendere da altri a Paesi – la Grecia, ma anche e soprattutto Svizzera e Austria – la ripresa della normale circolazione da e per l’Italia. È una priorità per tutta la nostra economia, turismo e non solo. Se invece facciamo prevalere l’immagine di un’Italia impaurita e contagiata, governata da burocrati un po’ rigidi, chi volete che venga nel nostro Paese?

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).