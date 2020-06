Brunetta (FI): “Doppio errore del Governo sulle garanzie Sace alle imprese”

Agenpress. L’avevamo detto circa un mese fa che l’idea del Governo di non contabilizzare nel saldo dell’indebitamento netto del Decreto Liquidità nemmeno un euro dei 30 miliardi a copertura dei 400 miliardi di garanzie pubbliche che lo Stato può rilasciare per il tramite di SACE non stava in piedi.

Lo ripetiamo ancora una volta: un decreto che stanzia 400 miliardi di garanzie per le imprese ma che è a saldo zero per lo Stato non è credibile. L’avevamo detto anche al Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nella sua audizione in Parlamento ma, evidentemente mal consigliato, ha preferito tirare dritto. Anche perché, come stimato dalla Banca d’Italia, i tassi di insolvenza che si verificheranno in questa crisi potrebbero essere ben più alti di quelli del biennio 2012-2013, quando si avvicinarono al 10%. Per questa crisi, il Governo ha ipotizzato un tasso di insolvenza, invece, ben più basso, pari all’8,0%, come se la considerasse di impatto minore della precedente, quando tutti i principali dati macroeconomici stanno mostrando il contrario.