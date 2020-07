Gualtieri: “Crisi devastante, non c’è tempo da perdere”

AgenPress. ll governo è intervenuto in questi mesi per “contrastare i devastanti effetti economici dell’epidemia Covid-19 e ora non vi è tempo da perdere per evitare una fase di depressione economica“.

Lo scrive il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nella premessa al Piano Nazionale di Rilancio.

Il documento indica le linee del Piano che l’Italia metterà a punto per settembre basato su tre pilastri: “Modernizzazione del Paese, transizione ecologica e inclusione sociale e territoriale e parità di genere. Le notevoli risorse che l’Unione Europea ha messo in campo devono essere utilizzate al meglio – conclude Gualtieri – “.