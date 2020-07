Giletti, minacciato dai boss della mafia: “Nessuno mi ha avvisato”

AgenPress. “Quell’uomo … di Giletti e quel…di Di Matteo stanno scassando la m…a“. Cosi commentava Filippo Graviano, condannato per le stragi del ’92 e del ’93 l’ultima puntata di “Non è l’Arena”.

E’ quanto scrive oggi la Repubblica riportando il libro-inchiesta di Lirio Abbate “u siccu- Matteo Messina Denaro: l’ultimo capo dei capi”.”

Come minimo mi aspettavo che chi tiene le carte di queste intercettazioni, mi dicesse qualcosa. E’ successo a maggio siamo a luglio. Forse una telefonata me la sarei potuta aspettare da qualcuno. Perché nessuno mi ha avvisato? Perché chi è competente non mi ha avvisato?

Come minimo c’era il dovere istituzionale di avvisarmi…Credo che il ministro Bonafede, visto che le intercettazioni sono fatte dal Gom, qualcosa sul suo tavolo avrà già da un po’ di tempo” – dichiara Massimo Giletti – .