Colaiacovo (Aica) Confindustria Alberghi: partire da Cultura e Turismo

AgenPress. La Vice presidente di Aica ha fatto presente che “Confindustria Alberghi condivide la filosofia Re Mind che prevede che solo partendo dalla Cultura e dal Turismo si potrà portare all’attenzione della Politica le migliori idee e soluzioni per una Economia che faccia il bene dei cittadini e delle imprese.

In questa ottica Aica ha proposto misure che tengono conto del particolare periodo di sofferenza del nostro Paese e a livello Globale. Partecipiamo quindi ai think tank Re Mind con le altre principali Associazioni oltre che con le Istituzioni estere ed italiane per dare voce al comparto alberghiero e trovare insieme le basi per politiche di lungo periodo e non solo interventi frammentati che tardano a venire”