Garuti (K2 Real) al think tank Re Mind: il sistema immobiliare va ripensato

AgenPress. Tania Garuti (K2 Real) a latere del think tank Re Mind ha fatto presente “Il sistema immobiliare va ripensato come driver della trasformazione del tessuto urbano, non come semplice trasformazione degli involucri edilizi e degli spazi costruiti, ma come piattaforma di infrastrutture a supporto dell’abitare, del lavorare e più in generale del vivere: infrastrutture legate ai fabbisogni primari così come infrastrutture tecnologiche, per la mobilità, sanitarie, educative, ricreative e culturali.

A ripensare in tal senso il sistema sono chiamati tutti gli attori della filiera: dalle istituzioni ed enti pubblici sino ai privati e singoli cittadini.

La filiera immobiliare ha quindi un ruolo centrale nel rilancio dell’economia, in quanto elemento di unione di tutti i settori non solo dell’economia reale, ma anche della ‘vita reale e della nuova socialità”.