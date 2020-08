A Cinecittà, il 29 e il 30 agosto, evento Voucher Exibiton con i concerti live dei Deshedus, di Morgan e Andy e la notte delle chitarre

AgenPress. Il programma televisivo “Voucher – Il Turismo in onda” approda a Cinecittà World a Roma, il 29 ed il 30 agosto 2020, per la prima edizione di Voucher Exhibition, al fine di promuovere il Turismo Musicale. Il turismo e la Musica sono , difatti, due comparti fortemente penalizzati dal Covid-19 .

E’ l’occasione per incontrarsi e trascorrere un week end di spettacolo, musica, cultura, benessere ed informazione nel rispetto dei protocolli di sicurezza all’interno del Parco divertimenti del cinema e della televisione.

Due serate per due grandi concerti.

Difatti, la prima serata, sabato 29 agosto 2020, alle ore 20.00, presso lo Studio 1, vedrà, in anteprima mondiale, lo spettacolo “Il Brigante” dei Deshedus, prodotto da Mauro Paoluzzi, che è il primo concerto live olografico di produzione Italiana: 60 minuti di tecnologia e musica. La serata continuerà con il concerto live di Morgan ed Andy.

Nella seconda serata, domenica 30 agosto 2020, alle ore 20.00, sarà in scena, sul palco di Cinecittà Street, “La Grande Notte delle chitarre“, con la strepitosa Band Rock Custodie Cautelari ed i più grandi chitarristi del panorama nazionale ed Internazionale, ossia Maurizio Solieri, Matt Backer, Luca Colombo, Alberto Radius e molti altri.

Con l’ausilio dell’esperienza organizzativa del Tour Operator Ventisetteviaggi (www.ventisetteviaggi.it) di Anna Di Maria, ideatrice e conduttrice insieme a Paky Arcella del programma televisivo “Voucher – Il Turismo in onda” si potranno prenotare i pacchetti turistici comprensivi di viaggio, soggiorno, ingresso al parco e ai concerti (info@ventisetteviaggi.it)

Al via, quindi, “Voucher – Il Turismo in onda”!

L’ ufficio Stampa è affidato a Biagio Maimone, Caporedattore Agenzia giornalistica Agenpress.it