Dl agosto, Fapi: “Serve esonero contributivo per tre anni”

AgenPress. “La decontribuzione per i nuovi assunti con contratti a tempo indeterminato non può essere di soli sei mesi, non basta ad incoraggiare nuovi investimenti da parte delle imprese. Se davvero il Governo ha intenzione di rilanciare la crescita e l’occupazione, non può agire con provvedimenti simbolici, del tutto insufficienti a contenere la portata della crisi che si è generata nel nostro Paese”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Chiediamo al Governo – conclude Sciotto – di fissare nel dl agosto un esonero dal pagamento dai contributi previdenziali per tre anni nei confronti di tutti i nuovi assunti a tempo indeterminato. Senza misure eccezionali di sostegno all’occupazione, l’Italia rischia di non farcela ad invertire i numeri della disoccupazione”.