M5S. Candidata presidente Puglia, votato no ad alleanze, alternativi alla destra e alla sinistra

– “Per me il #M5S o è alternativo alla mala politica della destra e della sinistra o non ha senso di esistere.

Faccio il contrario di quello che farebbe molta gente: non salgo sul carro del vincitore!.

È passato il SI ma io ho votato NO alle alleanze, perché

Dobbiamo trasformare i partiti nel M5S e non trasformare il M5S in quello che sono i vecchi partiti.

Dobbiamo trasformare i partiti nel M5S e non trasformare il M5S in quello che sono i vecchi partiti.

Noi siamo POST IDEOLOGICI, il nostro elettorato viene da destra, da sinistra, dal centro e dal non voto. Schierarci in alleanza sui territori con il PD o con altri vecchi partiti, di destra o sinistra, significa tradire parte del nostro elettorato, significa ammazzare il M5S.

In Regione invece, il candidato presidente che arriva primo (a prescindere dal risultato delle liste) ha il premio di maggioranza, dunque la maggioranza dei seggi, e può governare in autonomia.

Ma naturalmente la base decide, spero non condizionata da pseudo opinionisti del giornalismo, che già ci hanno fatto andare a sbattere contro un muro di vergogna in Umbria (alleanza pre elettorale con il PD, punita dagli elettori) e in Emilia-Romagna (sostegno a Bonaccini a danno del M5S, punito dagli elettori).