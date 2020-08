Riapertura scuole. Presidi: no responsabilità penali

AgenPress. Sulle responsabilità penali riguardo a eventuali contagi all’interno degli istituti scolastici chiede tutela Antonello Giannelli, presidente dell’Anp:

“Abbiamo chiesto prima della riapertura delle scuole di rivedere la responsabilità penale imputabile ai dirigenti scolastici in relazione alla sicurezza sugli ambienti di lavoro. Il covid è equiparato a un incidente sul lavoro. Se il dirigente scolastico attua il protocollo sanitario allora non gli si deve imputare nulla. Non parliamo di scudo penale perché quello fa riferimento a soggetti che hanno commesso reati, e i presidi non sono delinquenti o malfattori”.

I presidi chiedono poi tempi certi sull’arrivo dei nuovi banchi per garantire il distanziamento degli alunni. “Non è possibile che i dirigenti lo vengano a sapere all’ultimo momento – ha spiegato Giannelli -: l’organizzazione richiede tempo. È impensabile che la mascherina sia l’unica arma di difesa dal contagio, perché sappiamo benissimo quanto sia faticoso, per gli alunni e per il personale, indossarla per ore”.