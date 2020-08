Sinisa Mihajlovic, positivo al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna

AgenPress. Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, rientrato dall’isola insieme con la moglie venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo.

Mihajlovic che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal protocollo nazionale.

Preoccupazione ora anche per le persone che possono essere state in contatto con Sinisa. Ci sono delle foto che lo ritraggono mentre gioca in Sardegna una partita di calcetto.