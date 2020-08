Maltempo. Cremona e il cremonese flagellate. Chicchi grandi come uova

Agenpress – Una grandinata violenta si è verificata nel primo pomeriggio, fra le 13,30 e le 14, nel Casalasco, provocando allagamenti e danni. Chicchi grandi come uova hanno colpito la zona tra Quattrocase, Fossacaprara e Roncadello, mentre a Casalbellotto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza di diversi alberi pericolanti. Poco dopo, temporale con pioggia violenta, vento e ancora grandine anche fra Crema e il Cremasco.

Allerta rossa per rischio idrogeologico sul settore settentrionale della Lombardia. Per la giornata di domani valutata allerta arancione sul restante territorio della Lombardia, sulla Provincia Autonoma di Trento, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sul Veneto settentrionale, su gran parte del Friuli Venezia Giulia, sul settore di levante e su quello centrale della Liguria, sull’area settentrionale della Toscana. Domani, inoltre, valutata allerta gialla sul Piemonte orientale, su settori della Lombardia, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sul ponente ligure, sull’Emilia Romagna, sul Veneto meridionale, sui bacini di Levante e Carso del Friuli Venezia Giulia, su Marche, Umbria e Lazio e resto della Toscana.