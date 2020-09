Editoria, Mollicone (FdI): Apre finestra per domande credito imposta investimenti in pubblicità con calcolo su intero ammontare

AgenPress. “Siamo soddisfatti per la nuova forma di calcolo del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, calcolato sull’intero valore degli investimenti pubblicitari realizzati e non sull’incremento rispetto al 2019. Una richiesta storica degli editori e sostenuta convintamente da FDI e dalle opposizioni, finalmente recepita dal governo. Continueremo a sostenere l’editoria nazionale, sia cartacea che online, e la buona informazione.”

Così il capogruppo di FDI in commissione Editoria e responsabile Innovazione del partito, deputato Federico Mollicone, sull’apertura della finestra di domanda sul credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari.