Papa Francesco al di The European House – Ambrosetti. “La città del futuro è accogliente, bella, splendente e a misura d’uomo”

AgenPress. ”Nel suo messaggio di saluto al di The European House – Ambrosetti Papa Francesco ha parlato di città del futuro e di un modello di sviluppo, più sano, più umano, più sociale e più integrale “Non è un caso se, nella Bibbia, il destino dell’umanità trova il suo compimento in una città, la Gerusalemme celeste descritta dal libro dell’Apocalisse (cc. 21-22). Una città di pace, come indica il suo nome, le cui porte sono sempre aperte a tutti i popoli; città a misura d’uomo, bella e splendente; città dalle molteplici sorgenti e alberi; città accogliente, dove malattia e morte sono sconfitte. E’ indispensabile formare e sostenere le nuove generazioni di economisti e imprenditori”

In questa ottica, ha fatto presente Paolo Crisafi presidente di Re Mind Filiera Immobiliare“ è fondamentale uno sviluppo sostenibile dei territori e delle città secondo le migliori buone pratiche e standard internazionali puntando, utilizzando le parole di Papa Francesco una riconversione ecologica della nostra economia. È la creatività dell’amore a poter ridare senso al presente per aprirlo a un futuro migliore .

“In questa ottica ”ha proseguito il presidente di Re Mind Crisafi “i migliori operatori della filiera immobiliare investono in formazione ed aggiornamento mettendo al centro il benessere delle persone, andando a sviluppare e a mettere in sicurezza gli immobili e i relativi impianti, le città, le coste, i territori e gli investimenti”.

Ha concluso Crisafi dicendo che” si potranno attivare specifiche convenzioni con gli enti promotori di protocolli di certificazione energetico-ambientale per la formazione di operatori pubblici e privati al fine di promuovere la diffusione dei sistemi di rating di sostenibilità con certificazione di parte terza delle caratteristiche edilizie e delle prestazioni, con riferimento sia a singoli edifici (nuove edificazioni e ristrutturazioni/riqualificazioni di edifici esistenti) sia ad ambiti urbani composti da più edifici (quartieri o parti di quartieri)”.