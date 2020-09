Omicidio Vassallo, Adinolfi (M5S): “Vassallo un faro di speranza contro l’illegalità”

AgenPress. “Sono già trascorsi 10 anni da quella tragica sera in cui Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, venne brutalmente ucciso. Da sempre in prima a linea per difendere la legalità, il sindaco pescatore, è un esempio per tutti coloro che credono e lottano per il proprio territorio, per renderlo un posto migliore dove vivere e far crescere i propri figli”.

L’europarlamentare del M5S, Isabella Adinolfi, ricorda così, a dieci anni dall’uccisione, ad oggi ancora senza colpevoli, del sindaco pescatore di Pollica, Angelo Vassallo.

“ Il suo è un delitto che ancora non trova il suo colpevole ma che grazie a molti non smette di cercarlo. Ci rimangono i suoi insegnamenti e il suo esempio, che rappresentano un faro di speranza soprattutto in territori difficili, dove la lotta con criminalità si combatte ogni giorno nelle strade” conclude l’On. Adinolfi.