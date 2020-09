Willy. La famiglia chiede una sentenza giusta. Regione Lazio pagherà le spese legali

AgenPress – “La famiglia” di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ammazzato a calci e pugni da 4 balordi, Francesco Belleggia 21 anni, Mario Pincarelli 22 anni e Gabriele 24 anni e Marco Bianchi 26 anni, tutti di Artena, “chiede che ci sia una sentenza giusta nei confronti di chi è responsabile di un’azione così violenta”.

A dirlo è il legale Domenico Marzi.”E’ una morte attribuibile alla condotta scellerata di 4 persone che non hanno il senso della morale e della condotta civile. E’ un’azione imprevedibile e la società civile non dovrebbe vivere esperienze di questo genere”.

Intanto Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio, ha fatto sapere che “la Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. Non lasceremo da sola la famiglia di questo ragazzo scomparso, a cui ci uniamo in questo momento difficile”.