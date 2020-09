Mes. Misiani (viceministro Economia), “è utile prenderlo per rafforzare la Sanità”

AgenPress – “Il Mes, se non ci sono ‘fregature’ e pare non ci siano, è utile prenderlo per rafforzare la sanità. Per me e il Pd la sanità va rafforzata e spero che lo stesso valga anche per gli altri partner di governo”.

Lo ha detto il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, intervenendo all’evento online di Pwc Italia sul rilancio dei consumi. Il viceministro spezza una lancia a favore delle condizionalità, sia del Mes che del Recovery Fund.

“A me piace che il Next Generation Eu sia condizionato a transizione, digitalizzazione e riduzione disuguaglianze. Questa è grande grande occasione di modernizzazione del paese”, sostiene Misiani, considerando “sacrosanto” il fatto che l’Europa indichi come spendere queste risorse, affinché “l’Italia faccia quello che non è riuscita a fare negli ultimi 20 anni. Non possiamo accontentarci di trovare all’Italia di febbraio che aveva perso posizioni su posizioni”.