Referendum. Malan (FI). Governo taglia gli eletti ma fa record di nominati

Agenpress – “Il governo Conte vuole tagliare gli eletti ma fa il record dei nominati e non solo con le oceaniche task force. Con le recenti nomine di diversi vice-ministri ha raggiunto il numero di 10, come Letta e Renzi, che però avevano solo – rispettivamente- 21 e 16 ministri”.

Lo ha detto Lucio Malan, vice capogruppo vicario dei senatori di Forza Italia.

“Dunque, sommando ministri e vice-ministri, Conte è al primo posto degli ultimi 12 anni, da quando una legge ha posto un limite al numero totale dei membri del Governo. Infatti l’ultimo governo Berlusconi si era accontentato di 30 ministri e vice-ministri e Monti di 20. Enrico Letta risalì a 31, Renzi scese a 26 e Gentiloni a 25. Il primo governo Conte ne ebbe solo 20, ma ora il suo secondo governo batte tutti con 33.

Perché questa smania di farsi chiamare vice ministro; anziché sottosegretario? Perché l’ufficio di diretta collaborazione, lo staff del viceministro, interamente nominato da lui, è più abbondante! Sarebbe cosa di poco conto, se non fosse che costoro si fanno vanto di tagliare i rappresentanti eletti dal popolo per avere – dicono – un parlamento più efficiente, quel parlamento che costringono a votare in pochissimo tempo provvedimenti di centinaia di pagine. Però aumentano i nominati da loro. Ne deduciamo che il governo Conte è il più inefficiente degli ultimi 12 anni? A mio parere è peggio che inefficiente e non per il proliferare dei viceministri. Ma sul taglio è ipocrita e incoerente e l’unica stella polare sembra essere l’affermazione di Casaleggio secondo il quale il Parlamento andrà abolit”.

ECCO LA LISTA DEI VICE MINISTRI

Emanuela Del Re (M5S) Affari Esteri

Marina Sereni (PD) Affari Esteri

Vito Crimi (M5S) Interno

Matteo Mauri (PD) Interno

Laura Castelli (M5S) Economia

Antonio Misiani (PD) Economia

Stefano Buffagni (M5S) Sviluppo Ec.

Giancarlo Cancellieri (M5S) Trasporti

Anna Ascani (PD) Istruzione

Pierpaolo Sileri (M5S) Salute