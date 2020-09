Usa. Biden. “Dobbiamo assicurarci che Trump non venga rieletto”

AgenPress – “Non ho mai visto un’amministrazione così irresponsabile”. Lo afferma il candidato democratico alla cAsa Bianca, Joe Biden, nel corso di un town hall organizzato da Cnn in Pennsylvania.

“Trump guarda solo a Wall Street, non agli americani. Questa campagna è Scranton contro Park Avenue. Tutto quello che Trump vede da Park Avenue è Wall Street. Tutto quello a cui pensa è Wall Street”, dice Biden cercando di marcare una netta di differenza fra la sua visione dell’America e quella del presidente. “Dobbiamo assicurarci che Trump non venga rieletto”. Biden critica il presidente Usa per aver minimizzato il coronavirus.

Biden ha continuato a mettere in dubbio le affermazioni di Trump secondo cui un vaccino contro il coronavirus sarà pronto – o vicino ad esso – in tempo per le elezioni generali del 3 novembre. Ma, ha detto, avrebbe creduto alle tempistiche e ai passaggi dettagliati dal dottor Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive.

“Non mi fido del presidente sui vaccini. Mi fido del dottor Fauci”, ha detto Biden. “Se Fauci dice che un vaccino è sicuro, lo prenderei io. Dovremmo ascoltare gli scienziati, non il presidente”.