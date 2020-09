Agenzia biomedica. Regimenti (Lega): “Sede a Roma? Raggi e Zingaretti promuovono oggi proposta già fatta da Lega”

AgenPress. “La sindaca di Roma scrive una lettera a Conte, candidando la Capitale come sede dell’Agenzia europea per la ricerca biomedica e per la gestione delle crisi sanitarie, mentre Zingaretti avanza lo stesso progetto puntando sulla trasformazione al riguardo dell’ex Ospedale ‘Forlanini’, proprio da lui chiuso nel 2015 e fino ad allora punto di riferimento per lo sviluppo, la ricerca e l’assistenza e polo d’eccellenza e di avanguardia per la cura delle malattie polmonari.

Candidatura legittima, per Roma. Ma Raggi e Zingaretti promuovono oggi una proposta che la Lega ha fatto già da tempo e che insieme alle europarlamentari Cinzia Bonfrisco e Simona Baldassarre abbiamo presentato al Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, considerato anche che Roma ospita già strutture sanitarie di eccellenza e università di prestigio internazionale.

Dopo le chiacchiere sui risultati delle elezioni regionali – ricordo che il centrodestra ad oggi governa 15 Regioni contro le 5 guidate dalla sinistra – il ticket giallorosso rilancia con annunci fuori tempo. I cittadini, però, sono stanchi di essere presi in giro”. E’ quanto dichiara l’europarlamentare della Lega Luisa Regimenti, medico legale e responsabile Sanità per il partito nel Lazio.