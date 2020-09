Sentenza Vannini, Meloni: “La giustizia esiste. Non dovete demordere mai”

AgenPress. “È una grande emozione, finalmente dopo più di 5 anni abbiamo dimostrato quello che era palese dall’inizio. Se Marco fosse stato soccorso subito non saremmo oggi qui, ancora una volta davanti alle telecamere. Ma è la dimostrazione che la giustizia esiste. Non dovete demordere mai.”

Toccanti le parole della mamma di Marco Vannini che commenta così la condanna di oggi in appello bis per i responsabili della morte del figlio. Finalmente giustizia per Marco!

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.