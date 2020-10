AgenPress. In Italia nelle ultime 24 ore si registrano 2.548 nuovi casi, contro i precedenti 1.851.

E’ stata superata la quota duemila. E’ il dato più alto dal 24 aprile, ma è anche il record di tamponi effettuati in un giorno: 118.236.

In lieve aumento anche i decessi, 24 (ieri 19), portando il totale delle vittime a 35.918. Salgono i pazienti in terapia intensiva, 291 (+11 su ieri). Nessuna Regione a zero contagi. Aumentano a 445 i nuovi casi in Veneto, mentre in Campania sono 390.